Папа Римский будет добиваться отмены смертной казни во всем мире

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск утвердил изменение катехизиса Католической церкви, в котором отныне утверждается, что "смертная казнь недопустима" и содержится обязательство "решительно добиваться ее отмены во всем мире", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В мае этого года понтифик принял префекта ватиканской Конгрегации доктрины веры кардинала Луиса Франсиско Ладарию и в ходе аудиенции одобрил новую редакцию статьи 2267 из пятой главы катехизиса, посвященной библейской заповеди "Не убий". В этом положении катехизиса указывается, что долгое время смертная казнь считалась адекватным ответом на некоторые тяжкие преступления и приемлемой, хотя и исключительной мерой наказания в целях защиты всеобщего блага.

"Сегодня все более сильно осознание того, что достоинство личности не утрачивается даже после совершения тягчайших преступлений. Кроме того, распространилось новое понимание смысла карательных санкций со стороны государства", - говорится в новой редакции данной статьи.