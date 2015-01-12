Папа Франциск отправляется в свое второе паломничество в Азию

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск направляется с апостольским визитом в Шри-Ланку и Филиппины. Это паломничество, которое станет уже седьмой его зарубежной поездкой и второй на азиатский континент, будет самым продолжительным для Папы Бергольо за все время его понтификата (с 13 марта 2013 года): оно продлится ровно неделю - с 12 по 19 января.

В беседе с журналистами папского пресс-пула в ходе своей первой заграничной поездки - в Бразилию в июле 2013 года - Франциск пообещал уделить повышенное внимание азиатскому континенту, на котором его предшественник Папа Бенедикт ХVI так и не побывал. В августе 2014 года Франциск начал претворять в жизнь эти планы, совершив визит в Южную Корею и объявив о намерении скоро вернуться в Азию, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил руководитель службы печати Святого Престола отец Федерико Ломбарди, посещение Шри-Ланки связано с предстоящей канонизацией священника Иосифа Ваза, который "внес значительный вклад в мирный процесс в этом регионе".

В Коломбо Папа Франциск встретится с религиозными лидерами Шри-Ланки - государства, где 70% населения исповедуют буддизм, около 13% - индуизм, 10% - ислам и 7% - христианство. В ходе визита Папа посетит главную богородичную святыню острова в Мадху. Визит пройдет вскоре после президентских выборов в стране.

Поездка на Филиппины пройдет по просьбе поместных епископов, пояснил падре Ломбарди. Это приглашение связано, в частности, с тяжелым стихийным бедствием, которое потрясло страну в 2013 году и нанесло ей огромный ущерб: от последствий тайфуна погибли около 8 тыс. человек, пострадали более 15 млн, стихией было уничтожено полмиллиона домов.

"После такого тяжкого испытания народ Филиппин особенно нуждается в утешении и моральной поддержке, которую и намерен привезти с собой Папа", - подчеркнул Ломбарди. Во время визита на Филиппины - крупнейшее христианское государство в Азии (католиками себя считают более 85 млн. филиппинцев, то есть 80% от всего населения) - Папа уделит особое внимание семье и ее значению в местной культуре.

Понтифик пообщается с жителями районов, пострадавших от тайфуна "Хайян", известного на Филиппинах как "Йоланда". В последний день визита, 18 января, он проведет встречу с местными религиозными лидерами и с молодежью.

До Папы Франциска на Филиппинах побывали Папа Павел VI (в 1970 году) и Иоанн Павел II (1981, 1995). Последний посетил Шри-Ланку в 1995 году.