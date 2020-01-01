​Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу

Папа Римский Франциск извинился за свое поведение накануне, когда он потерял терпение и отшлепал по руке одну не в меру активную паломницу.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал понтифик в среду, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.

Во вторник вечером женщина не на шутку рассердила папу Франциска, который вышел на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы полюбоваться установленными там под елью рождественскими яслями и поприветствовать верующих.

Понтифик по обычаю пожимал присутствующим руки и уже собирался вернуться в папские покои, когда паломница неожиданно схватила его за правую руку и бесцеремонно потянула ее к себе. В этот момент на обычно приветливом лице понтифика отразилась раздражение, и он даже отшлепал не в меру активную верующую по руке.