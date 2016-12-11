Паоло Джентилони назначен новым премьер-министром Италии

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент Италии Серджо Маттарелла назначил министра иностранных дел Паоло Джентилони новым премьер-министром страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Джентилони пообещал сформировать новый кабинет министров как можно скорее и добавил, что будет придерживаться политики предыдущего правительства.

62-летний Джентильони – один из ближайших соратников Ренци в Демократической партии Италии.

Маттео Ренци ушел в отставку после поражения на референдуме 4 декабря его проекта конституционной реформы.