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Пандемия снизила рождаемость в США примерно на 16%

Пандемия снизила рождаемость в США примерно на 16% Самоизоляция и другие эпидемиологические меры снизили рождаемость в США в конце прошлого года примерно на 16%.
Другие страны
3 июня 2021 г. 20:51
Пандемия снизила рождаемость в США примерно на 16%

Самоизоляция и другие эпидемиологические меры снизили рождаемость в США в конце прошлого года примерно на 16%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к таким выводам пришли американские ученые, статью которых опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

"Расчеты показывают, что сильнее всего рождаемость в США просела между октябрем 2020 года и февралем 2021 года. По сравнению с аналогичными показателями 2019 года количество родов в этот промежуток времени снизилось на 16-18%. С другой стороны, мы ожидаем, что рождаемость начнет расти во вторую половину 2021 года и впоследствии станет выше среднестатистических значений на 15%", – пишут исследователи.

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