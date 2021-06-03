Пандемия снизила рождаемость в США примерно на 16%

Самоизоляция и другие эпидемиологические меры снизили рождаемость в США в конце прошлого года примерно на 16%.

Самоизоляция и другие эпидемиологические меры снизили рождаемость в США в конце прошлого года примерно на 16%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к таким выводам пришли американские ученые, статью которых опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

"Расчеты показывают, что сильнее всего рождаемость в США просела между октябрем 2020 года и февралем 2021 года. По сравнению с аналогичными показателями 2019 года количество родов в этот промежуток времени снизилось на 16-18%. С другой стороны, мы ожидаем, что рождаемость начнет расти во вторую половину 2021 года и впоследствии станет выше среднестатистических значений на 15%", – пишут исследователи.