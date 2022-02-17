О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пандемия обошлась Германии в 330 млрд евро

Пандемия обошлась Германии в 330 млрд евро Пандемия COVID-19 и связанный с ней экономический кризис стоили Германии около 330 млрд евро за 2020 и 2021 годы.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 16:51
Пандемия обошлась Германии в 330 млрд евро

Пандемия COVID-19 и связанный с ней экономический кризис стоили Германии около 330 млрд евро за 2020 и 2021 годы.

Как передает Report, об этом говорится в отчете германского Института экономических исследований (Ifo).

Это соответствует примерно 10% ВВП за 2019 год.

В 2020 году ВВП Германии упал на 4,6%, в 2021 году вырос на 2,8%, оставаясь при этом ниже допандемийного уровня.

В Ifo отмечают, что такие подсчеты не учитывают возможных дополнительных потерь, связанных с пандемией, в будущем: например, вызванных провалами в обучении детей. В начале прошлого года Ifo попробовал подсчитать, каким может быть негативный экономический эффект, связанный с ухудшением образования из-за временного закрытия школ и перевода школьников на дистанционное обучение во время пандемии. Экономисты института пришли к выводу, что это может стоить германской экономике 3,3 трлн евро до конца XXI века.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии произошло сильное землетрясение
13 февраля 2022 г. 22:38
На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно
На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно
11 февраля 2022 г. 11:45
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
15 февраля 2022 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi