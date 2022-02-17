Пандемия обошлась Германии в 330 млрд евро

Пандемия COVID-19 и связанный с ней экономический кризис стоили Германии около 330 млрд евро за 2020 и 2021 годы.

Пандемия COVID-19 и связанный с ней экономический кризис стоили Германии около 330 млрд евро за 2020 и 2021 годы.

Как передает Report, об этом говорится в отчете германского Института экономических исследований (Ifo).

Это соответствует примерно 10% ВВП за 2019 год.

В 2020 году ВВП Германии упал на 4,6%, в 2021 году вырос на 2,8%, оставаясь при этом ниже допандемийного уровня.

В Ifo отмечают, что такие подсчеты не учитывают возможных дополнительных потерь, связанных с пандемией, в будущем: например, вызванных провалами в обучении детей. В начале прошлого года Ifo попробовал подсчитать, каким может быть негативный экономический эффект, связанный с ухудшением образования из-за временного закрытия школ и перевода школьников на дистанционное обучение во время пандемии. Экономисты института пришли к выводу, что это может стоить германской экономике 3,3 трлн евро до конца XXI века.