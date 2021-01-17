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Эндокринолог предостерег от опасной для здоровья диеты

Эндокринолог предостерег от опасной для здоровья диеты Страдающие от избыточной массы тела люди часто прибегают к различным диетам. Многие из них пользуются популярностью, но польза далеко не всех доказана с медицинской точки зрения. Ряд модных принципов организации питания может оказаться вредным для здоровь
Другие страны
17 января 2021 г. 04:56
Эндокринолог предостерег от опасной для здоровья диеты

Страдающие от избыточной массы тела люди часто прибегают к различным диетам. Многие из них пользуются популярностью, но польза далеко не всех доказана с медицинской точки зрения. Ряд модных принципов организации питания может оказаться вредным для здоровья. Например, диета по группам крови не обоснована с медицинской точки зрения. Группы крови и гормональный фон, метаболический обмен никак не взаимодействуют.

Как передает Report, внимание на это в интервью "Пятому каналу" обратила диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова.

Раздельное питание также является не самым правильным выбором худеющих. Первое, что следует учитывать: большинство предлагаемых этой диетой продуктов не являются белками или углеводами на 100%, так как уже содержат другие микроэлементы в различных пропорциях, заметила специалист. Дробное питание может быть и вовсе опасно для человека.

Эти промежутки дней, когда у нас полностью исключается поступление пищи в организм либо оно минимальное, это может нанести вред, привести к заболеваниям и гормональным сбоям", — рассказала Филиппова.

Диета является важным вспомогательным элементом при лечении онкологических заболеваний. Это удалось доказать исследователям из Великобритании. Они провели эксперимент на мышах, в ходе которого удалось доказать, что питание с низким содержанием серина замедляет рост опухолей.

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