​Панама разрешит судам Венесуэлы проходить через канал

Панамский канал несмотря на блокаду США в отношении Венесуэлы будет и в дальнейшем разрешать венесуэльским судам проход этим морским путем, связывающим Атлантический и Тихий океаны, если они будут исполнять необходимые требования и осуществлять платежи.

Как передаёт Report, об этом заявил в среду глава администрации канала Хорхе Кихано.

На прошлой неделе вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что венесуэльское судно с 25 тысячами тонн соевого жмыха для производства продуктов питания было задержано в Панамском канале, назвав это прямым влиянием блокады США. Руководство канала заявило, что движение транспорта идет в обычном режиме, и отрицало задержание какого-либо судна.

"У нас есть соглашение о нейтралитете, которое подписали и США. Мы должны действовать, руководствуясь этим (соглашением)", - приводит Рейтер заявление Кихано.

По его словам, Панама не поддастся на давление относительно того, кто должен, а кто нет пользоваться каналом.