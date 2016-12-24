Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Генерального секретаря ООН и бывшего главу МИД Южной Кореи Пан Ги Муна обвинили в получении взятки. Пан Ги Муна обвинили в получении в 2005 и 2007 гг. взяток общей суммой более $200 тыс.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал SBS News.

По сведениям журналистов корейского издания Sisa Journal, Пан Ги Мун получил $200 тыс. весной 2005 года во время приветственного обеда, организованного в честь визита министра иностранных дел Вьетнама в Корею.

Пан Ги Мун, бывший в то время министром иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, принимал делегацию из Вьетнама, в числе которой был и влиятельный бизнесмен - глава компании Taekwang Пак Ен Ча. Коммерсант якобы прибыл в резиденцию МИД на час раньше с целью передать Пан Ги Муну $200 тыс. взятки.

СМИ также утверждают, что в записной книжке секретаря Пак Ен Ча дважды встречается имя генерального секретаря Пан Ги Муна с указанием различных сумм. Если их сложить, то взятка, якобы полученная генеральным секретарем ООН, может заметно возрасти. Еще $30 тыс. тот же бизнесмен передал Пан Ги Муну в 2007 году в Нью-Йорке, когда последний уже возглавлял ООН, считают журналисты.

Сам Пан Ги Мун не согласен с предъявляемыми обвинениями. Он вовсе отрицает, что знаком с Пак Ен Ча. "Ни до того мероприятия, ни после я не был с ним знаком", - заявил генсек ООН