Пан Ги Мун выступит в ПАСЕ

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ 21 июня Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вылетит из Нью-Йорка в Люксембург для участия во встрече министров иностранных дел стран Европейского союза. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, затем Пан Ги Мун посетит Страсбург во Франции, где выступит перед Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Тема выступления Пан Ги Муна в Страсбурге - ограничения деятельности гражданского общества, рост воинствующего экстремизма и вопросы устойчивого развития.



В Страсбурге глава ООН встретится с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом и председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер, а также с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины и председателем комитета министров Совета Европы Игорем Црнадой.

Глава ООН вернется в Нью-Йорк вечером 23 июня.