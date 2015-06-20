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    Пан Ги Мун выступит в ПАСЕ

    Генеральный секретарь ООН посетит Люксембург и Францию

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ 21 июня Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вылетит из Нью-Йорка в Люксембург для участия во встрече министров иностранных дел стран Европейского союза. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, затем Пан Ги Мун посетит Страсбург во Франции, где выступит перед Парламентской ассамблеей Совета Европы.

    Тема выступления Пан Ги Муна в Страсбурге - ограничения деятельности гражданского общества, рост воинствующего экстремизма и вопросы устойчивого развития.

    В Страсбурге глава ООН встретится с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом и председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер, а также с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины и председателем комитета министров Совета Европы Игорем Црнадой. 

    Глава ООН вернется в Нью-Йорк вечером 23 июня.

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