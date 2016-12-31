Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Мун в шутку сравнил себя с Золушкой, имея в виду свой уход с этого поста 31 декабря. Как cообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом он заявил во время выступления перед дипломатами организации.

"В канун Нового года я буду на церемонии опускания шара на Таймс-Сквер (в центре Нью-Йорка). Миллионы людей будут смотреть за тем, как я потеряю работу", — пошутил глава ООН.

Пан Ги Мун был генсеком ООН два срока по пять лет. 1 января на этом посту его сменит представитель Португалии, бывший верховный комиссар организации по делам беженцев Антониу Гутерреш.