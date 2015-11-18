Генсек ООН выразил обеспокоенность по поводу роста дискриминации в отношении мусульман

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность по поводу роста дискриминации в отношении мусульман, особенно из числа беженцев и мигрантов. Как сообщает Report, об этом заявил Пан Ги Мун, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном безопасности, развитию и причинам конфликта.

Генеральный секретарь ООН осудил недавние террористические нападения в Париже, в Бейруте и в Багдаде, а также напомнил о трагическом инциденте с российским самолетом, который, возможно, был взорван. Он подчеркнул, что мировое сообщество подвергается опасности терроризма и угрозам со стороны ИГИЛ.

"Никакие обиды, никакие причины не могут оправдать эти акты", - заявил Пан Ги Мун. Он приветствовал намерение "большой двадцатки" наряду с антитеррористическими мерами предпринимать шаги по предотвращению подобных действий.

Пан Ги Мун представил на рассмотрение Совета Безопасности ООН доклад о предотвращении конфликтов, в котором он напомнил, что гражданская война в Сирии идет уже пятый год. Конфликты и беззаконие процветают в Центральноафриканской Республике, Ираке, Ливии, Нигерии, Южном Судане, Украине, Йемене и в других странах.

"Конфликты становятся все более сложными и трудноразрешимыми, а связанные с ними человеческие жертвы и финансовые потери достигают непримелемых масштабов", - сказал Пан Ги Мун.

Согласно данным ООН, за период с 2008 года количество гражданских войн, находящихся в активной стадии, увеличилось почти в три раза. Основной жертвой современных войн является гражданское население. К концу 2014 года количество перемещенных лиц приблизилось к 60 миллионам.