​Пан Ги Мун признал неспособность ООН уладить конфликт в Сирии

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун признал, что Совету Безопасности ООН не удается закончить конфликт в Сирии из-за огромного количества вооруженных подразделений, которые препятствуют установлению мира.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

По словам генсека ООН, Россия и Китай должны «выйти за рамки национальных интересов» и прекратить блокирование действий Совета Безопасности по конфликту в Сирии, поток беженцев из которой в Европу достигает беспрецедентного уровня.

«Нам нужна солидарность, единство в достижении цели, в частности, среди постоянных членов Совета Безопасности», — сказал он. — «Когда они разделены, для ООН очень трудно установить мир. Вот почему я призвал членов Совета Безопасности выйти за рамки национальных интересов. Мы должны исходить из глобального интереса».