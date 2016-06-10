Генсек ООН примет участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ 13 июня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправится в Брюссель для участия в европейских днях развития, а 16 июня он посетит Санкт-Петербург, где примет участие в Международном экономическом форуме. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ООН, в Санкт-Петербурге у Пан Ги Муна запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным и другими официальными лицами.

Из России генсек ООН вылетит в Грецию, где посетит остров Лесбос с тем, чтобы проявить солидарность с беженцами.