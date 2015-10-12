Пан Ги Мун предложил утвердить бюджет ООН на 2016-2017 годы в размере 5,57 млрд. долларов

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Генеральной Ассамблее утвердить бюджет всемирной организации на 2016-2017 годы в размере 5,57 млрд. долларов. Выступая на заседании 5-го (бюджетного) комитета ГА, он отметил, что это на 1,6% меньше ассигнований на текущий двухлетний период, информирует Reportсо ссылкой на ТАСС.

"Я предлагаю (утвердить) бюджет в размере 5,57 млрд. долларов на двухлетний период 2016-2017 гг. Это на 1,6%, или 90,8 млн. долларов меньше ассигнований на текущий двухлетний период и на 0,2%, или 10,2 млн. долларов больше, чем проект бюджета, предложенный Генеральной Ассамблеей", - сказал генсек.

Бюджет ООН планируется утвердить до конца года. В эту сумму не входят расходы на операции по поддержанию мира. На текущий финансовый год - до 30 июня 2016 года - на эти цели выделено 8,27 млрд. долларов.