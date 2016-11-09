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    Пан Ги Мун поздравил Трампа с избранием президентом США

    Я поздравляю господина Дональда Трампа с избранием 45-м президентом США

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, ссоответствующим заявлением он выступил в среду перед журналистами в штаб-квартире всемирной организации.

    "Я поздравляю господина Дональда Трампа с избранием 45-м президентом США", - сказал генсек ООН. По его словам, во всемирной организации рассчитывают, что новая администрация в Вашингтоне будет укреплять международное сотрудничество, бороться с изменением климата, поощрять права человека и содействовать глобальному социально-экономическому развитию.


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