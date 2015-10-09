Генсек ООН поручил провести внутреннее расследование в связи с коррупционным скандалом

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поручил провести внутреннее расследование всех взаимоотношений организации с частными кампаниями "Global Sustainability Foundation" и "Sun Kian Ip Group". Как сообщает Report, такое решение Пан Ги Мун принял после того, как прокуратура США обвинила бывшего президента 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Джона Эша в получении взяток от китайских бизнесменов.

"В свете недавних обвинений, предъявленных федеральными властями США, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поручил Управлению службы внутреннего надзора провести проверку всех форм взаимодействия между ООН и компаниями "Global Sustainability Foundation" и "Sun Kian Ip Group", а также использования любых средств, полученных от этих организаций", - говорится в заявлении, с которым от имени Пан Ги Муна выступил его пресс-секретарь.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что обеспокоен столь серьезными обвинениями, которые затрагивают работу ООН и ее государств-членов, отметив что коррупция в ООН неприемлема. По его словам, в ООН не будут мириться с коррупцией или с актами коррупции, совершаемыми под прикрытием ООН.