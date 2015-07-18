Пан Ги Мун почтил память погибших год назад при крушении "Боинга" на востоке Украины

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун почтил память погибших год назад при крушении "Боинга-777" на востоке Украины, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

Пан Ги Мун заявил о необходимости коллективных усилий по установлению правды об этом инциденте и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, что 17 июля 2014 года над Донецкой областью потерпел крушение пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Трагедия унесла жизни 298 человек.

Генеральный секретарь ООН приветствовал прогресс в ходе независимого международного расследования, которое ведется на основании резолюции Совета Безопасности. "Эта годовщина служит еще одним суровым напоминанием о тяжелой ситуации на востоке Украины, а также о необходимости срочно положить конец этому конфликту", - подчеркивается в заявлении Пан Ги Муна.