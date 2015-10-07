Пан Ги Мун осудил убийство четырех палестинцев в ходе столкновений на Западном берегу

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун чрезвычайно обеспокоен участившимися трагическими инцидентами на Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме. Как сообщает Report, Пан Ги Мун осудил убийство четырех палестинцев, среди которых оказался 13-летней мальчик, и призвал израильские и палестинские власти совместными усилиями добиваться снижения напряженности.

"Столкновения, произошедшие в последние несколько дней и приведшие к гибели четырех палестинцев, в том числе 13-летнего мальчика, и ранениям сотен человек, являются еще одним тревожным сигналом того, что насилие в регионе может выйти из-под контроля", - говорится в заявлении Генерального секретаря ООН, с которым от имени Пан Ги Муна выступил его пресс-секретарь.

Глава ООН осудил эти убийства. Он выразил надежду на то, что власти Израиля проведут оперативное и беспристрастное расследование этих инцидентов, в том числе проанализируют ситуацию на предмет использования непропорциональной силы. Пан Ги Мун подчеркнул, что снос палестинских домов или строительство новых израильских поселений на оккупированных палестинских территориях еще в большей степени подпитывает напряженность между израильтянами и палестинцами.