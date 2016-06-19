Пан Ги Мун: "Около 450 мигрантов ежемесячно погибают в водах Средиземного моря"

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Около 450 мигрантов и беженцев ежемесячно погибают в водах Средиземного моря, пытаясь добраться до берегов Европы. Как передает Report, об этом сообщил в субботу генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посетивший лагеря беженцев на греческом острове Лесбос.

Стенограмму его выступления распространила пресс-служба Всемирной организации.

"Каждый день тысячи семей по всему миру покидают свои дома. Каждый месяц 450 человек погибают в Средиземном море. Это столько же, сколько на борту двух заполненных межконтинентальных пассажирских самолетов", - сказал административный глава ООН журналистам.