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    Пан Ги Мун: "Около 450 мигрантов ежемесячно погибают в водах Средиземного моря"

    Каждый день тысячи семей по всему миру покидают свои дома

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Около 450 мигрантов и беженцев ежемесячно погибают в водах Средиземного моря, пытаясь добраться до берегов Европы. Как передает Report, об этом сообщил в субботу генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посетивший лагеря беженцев на греческом острове Лесбос. 

    Стенограмму его выступления распространила пресс-служба Всемирной организации.

    "Каждый день тысячи семей по всему миру покидают свои дома. Каждый месяц 450 человек погибают в Средиземном море. Это столько же, сколько на борту двух заполненных межконтинентальных пассажирских самолетов", - сказал административный глава ООН журналистам.

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