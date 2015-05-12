Пан Ги Мун обсудит вопрос об открытии офиса ООН по поддержанию мира в Украине

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обсудит с членами Совета Безопасности ООН вопрос об открытии в Украине офиса ООН по поддержанию мира. Как сообщает Report, об этом Пан Ги Мун заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"Пан Ги Мун рассказал Петру Порошенко о своих беседах в Москве в субботу, 9 мая, в том числе беседе с президентом Путиным", - говорится в сообщении пресс-секретаря ООН.

"Они обсудили важность полного выполнения Минского пакета от февраля 2015 года и также то, как ООН могла бы поддержать выполнение этих договоренностей", - отмечается в сообщении.

В заявлении говорится, что "в этой связи Генеральный секретарь проинформировал президента Порошенко о том, что он проведет консультации с членами Совета Безопасности и другими относительно возможности открытия в Украине офиса по поддержанию мира".