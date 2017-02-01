Пан Ги Мун не будет баллотироваться в президенты Южной Кореи

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что не будет баллотироваться в президенты Южной Кореи, сообщает Report со ссылкой на Yonhap.

Напомним, что недавно экспертная группа Национального собрания (парламента) Южной Кореи пришла к выводу о том, что бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сможет занимать высокий государственный пост, несмотря на то, что одна из резолюций Генассамблеи всемирной организации рекомендует этого не делать.

Пан Ги Мун вернулся в январе из Нью-Йорка после 10-летней работы на посту генсека ООН. Поскольку 9 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страну Пак Кын Хе из-за крупного коррупционного скандала, Пан Ги Муна стали называть возможным кандидатом на пост президента.