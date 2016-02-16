Пан Ги Мун: Нарушения Устава ООН бросают вызов Совету Безопасности

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В 2015 году международное сообщество предприняло ряд важных шагов по продвижению идеалов, закрепленных в Уставе ООН. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая сегодня в Совете Безопасности на заседании, посвященном роли Устава организации.

По его словам, в то же время в этом году происходили вопиющие нарушения международного права: в первую очередь, это – гражданские конфликты в Сирии и Йемене и распространение воинствующего экстремизма.

Выступая на заседании Пан Ги Мун напомнил, что целью ее членов должна быть реализация принципов Устава.

"Вопиющие нарушения фундаментальных принципов международного гуманитарного права и права в области прав человека бросают вызов нашей человечности и подталкивают Совет Безопасности к тому, чтобы выполнить свои обязанности, закрепленные в Уставе", - заявил генсек ООН.

Он напомнил, что Устав Организации Объединенных Наций возлагает ответственность за предотвращение конфликтов и защиту прав человека на государства-члены ООН. Однако порой страны не способны выполнить свои обязательства, а иногда сами нарушают права человека.

Генеральный секретарь ООН отметил, что Организация готова оказывать поддержку государствам с тем, чтобы они выполняли свои обязательства. Особый упор в ООН делают на предотвращении конфликтов и кризисов.

"Я знаю, что государства-члены ООН порой считают подобные усилия вмешательством, подрывающим национальный суверенитет. Но суверенитету государства угрожают насилие и конфликты, а не наши попытки их предотвратить", - подчеркнул Пан Ги Мун.

Генсек ООН добавил, что взаимодействие организации с государствами в этой области и впредь будет базироваться на принципах сотрудничества, прозрачности и уважения государственного суверенитета.