Генсек ООН: К 2050 году число мигрантов в мире может возрасти до 250 млн. человек

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "К 2050 году число мигрантов в мире может возрасти до 250 млн. человек. Это неизбежное будущее, для которого необходимо уже сейчас совместно готовить ресурсы и формировать возможности".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на обсуждениях на тему "Тематическое заседание мэров городов: Ответ городов на миграцию" в Стамбуле.

Генсек ООН отметил, что фактор беженцев должен учитываться при составлении стратегий развития государств и отдельных городов.

"Таким образом, могут быть созданы необходимые условия для мигрантов. Беженцы, в свою очередь, внесут вклад в развитие городов", - отметил Пан Ги Мун.

Он привлек внимание к тому факту, что на сегодня в Турции нашли приют миллионы беженцев, и для этих людей созданы все условия, включая доступ к образованию, жилищу и медицинским услугам.

Генсек ООН поблагодарил Турцию за шаги по поддержке беженцев.