Пан Ги Мун: Бутрос Бутрос Гали внес неоценимый вклад в построение международного порядка

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ ООН будет скорбеть о бывшем генеральном секретаре Бутросе Бутросе Гали, который внес неоценимый вклад в построение международного мира и порядка, возглавив всемирную организацию в один из самых сложных периодов в ее истории. Об этом заявил журналистам генсек ООН Пан Ги Мун в связи с кончиной египетского государственного деятеля и дипломата, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Пан Ги Мун выразил соболезнования семье Бутроса Гали, народу Египта, а также всем близким и почитателям шестого генерального секретаря. По его словам, шестой генеральный секретарь провел всемирную организацию через "один из самых неспокойных и сложных периодов в истории", когда мир "часто обращался к Объединенным Нациям в поиске решений своих проблем после окончания холодной войны".

"Сообщество наций будет скорбеть о запоминающемся лидере, который сослужил неоценимую службу для международного мира и международного порядка", - сказал Пан Ги Мун. Он отметил, что Бутрос Гали внес важный вклад в реформирование ООН, продвигая вопросы миротворчества и социально-экономического развития. "Он смело задавал сложные вопросы государствам-членам и справедливо отстаивал независимость своего офиса и секретариата в целом. Его приверженность ООН, ее миссии и сотрудникам была очевидной, а след, который он оставил в организации, неизгладим. Я глубоко сочувствую кончине Бутроса Гали. Это был глубокоуважаемый человек и сделал многое, чтобы ООН соответствовал современному времени", - подчеркнул Пан Ги Мун.