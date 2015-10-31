Пан Ги Мун: будущее президента Сирии должны решать сами сирийцы

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Будущее президента Сирии Башара Асада и мирных переговоров должны решать сами сирийцы. Об этом,как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

"Будущее Сирии и будущее мирных переговоров не должно быть вопросом, зависящим об будущего одного человека, - отметил он, отвечая на вопросы журналистов на пресс- конференции в Женеве. - Я полагаю, что дело сирийцев - решать будущее президента /Башара/ Асада".

Затронув тему переговоров по сирийскому урегулированию в Вене, Пан Ги Мун отметил, что речь на них идет, прежде всего, о том, "как возобновить мирный процесс". "На настоящий момент необходимо прежде всего прекращение огня по всей стране, чтобы можно было доставить гуманитарную помощь многим миллионам людей, которые в ней нуждаются", - пояснил он. По словам генерального секретаря, следует также приступить к "подлинному диалогу". ООН "готова сделать все возможное для продвижения политического процесса".

"Мы готовы работать с сирийскими сторонами для того, чтобы было установлено крайне необходимое прекращение огня в масштабах всей страны и стартовал политический процесс, руководимый сирийцами", - сказал он.