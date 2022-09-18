Памятник Елизавете II может появиться на Трафальгарской площади в Лондоне

Конная статуя королевы Елизаветы II может появиться в центре Лондона, заняв один из четырех постаментов, установленных по углам Трафальгарской площади в начале 40-х годов XIX века.

Конная статуя королевы Елизаветы II может появиться в центре Лондона, заняв один из четырех постаментов, установленных по углам Трафальгарской площади в начале 40-х годов XIX века.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times.

В настоящий момент члены британского кабмина обсуждают этот план с представителями Букингемского дворца.

Сейчас в Великобритании есть лишь одна ростовая статуя Елизаветы II, которая провела на троне 70 лет и 7 месяцев. Памятник установлен на территории Большого Виндзорского парка, расположенного к западу от Лондона, и был изготовлен 20 лет назад по случаю 50-летнего "золотого юбилея" правления королевы.

Трафальгарская площадь - не единственное потенциальное место в столице, где может быть установлен новый монумент, однако слухи о том, что именно там после смерти королевы появится ее памятник, ходили уже много лет. Три из четырех постаментов, окружающих колонну Нельсона, с середины XIX века занимают статуи генералов Генри Хэвлока и Чарльза Джеймса Нейпира, а также короля Георга IV (1762-1830) верхом на коне. Четвертый, на котором планировалось установить так и не отлитый конный памятник Вильгельму IV (1765-1837) остался вакантным. В течение последних 25 лет массивную тумбу из шотландского гранита занимали временные арт-инсталляции, сменявшиеся каждые несколько лет.