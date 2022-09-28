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Память Синдзо Абэ во время государственных похорон почтили более 25 тыс. человек

Память Синдзо Абэ во время государственных похорон почтили более 25 тыс. человек В центре Токио в память об убитом экс-премьере Японии Синдзо Абэ 27 сентября пришли возложить цветы свыше 25 тыс человек.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 08:28
Память Синдзо Абэ во время государственных похорон почтили более 25 тыс. человек

В центре Токио в память об убитом экс-премьере Японии Синдзо Абэ 27 сентября пришли возложить цветы свыше 25 тыс человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки.

"Число обычных посетителей составило 25,8 тыс.", - сказал он.

Церемония государственных похорон Абэ прошла 27 сентября в спортивно-концертном комплексе "Ниппон будокан" недалеко от императорского дворца в центре японской столицы. Проститься с бывшим премьером пришли свыше 4 тыс. человек, включая примерно 700 зарубежных представителей. В их числе - вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, глава Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Вань Ган, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Рядом с ареной "Ниппон будокан" организовали два стенда, куда все желающие могли возложить цветы. Чтобы попасть к ним, необходимо было пройти досмотр и отстоять в многочасовой очереди.

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