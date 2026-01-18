Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    • 18 января, 2026
    • 20:06
    Палестинский национальный комитет управления Газой объявил полный состав

    Палестинский национальный консультативный комитет управления сектором Газа провел в Каире первое заседание, в ходе которого принял первую декларацию и объявил свой полный состав. Членами нового административного органа стали 12 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

    Отмечается, что в комитет вошли палестинские технократы, которые будут отвечать за экономику, промышленность, торговлю, образование, телекоммуникации, сельское хозяйство, здравоохранение и безопасность в Газе. Помимо чиновников, список которых ранее приводили арабоязычные СМИ, посты во временной администрации получили также известный противник движения ХАМАС Сами Насман (будет курировать внутреннюю безопасность в анклаве), бывший председатель Верховного суда Палестинской национальной администрации (ПНА) Аднан Абу Варда (будет контролировать сферу юстиции в Газе) и экс-министр по делам предпринимательства и экономических прав в ПНА Усама ас-Саадауи (будет отвечать за жилищное строительство в секторе).

