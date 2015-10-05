Палестинский лидер попросил генсека ООН о международной защите

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас обратился к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой о международной защите своих соотечественников в условиях обострения обстановки на оккупированных территориях, передает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

"Настало время, чтобы мир встал на защиту палестинского народа, пока ситуация не вышла из-под контроля", — цитирует официальное агентство ВАФААббаса, который побеседовал с Пан Ги Муном по телефону.

По подсчетам местного Комитета Красного Полумесяца, за день более 200 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками и еврейскими поселенцами в различных районах Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. В воскресенье власти Израиля также пошли на беспрецедентный шаг, на двое суток закрыв для палестинцев доступ в Старый город — исторический центр Иерусалима, где расположены святыни ислама, христианства и иудаизма.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководителями силовых структур, где анонсировал пакет новых мер, призванных обуздать волну палестинского террора, жертвами которого с начала месяца стали четверо израильтян.

В четверг палестинские боевики расстреляли машину на Западном берегу, убив супругов-израильтян на глазах четырех их детей. Спустя двое суток в иерусалимском Старом городе палестинец напал с ножом на группу израильтян. Погибли двое из них, еще трое получили ранения.