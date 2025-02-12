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Палестинский Красный Полумесяц строит лагеря для возвращающихся в Газу

Палестинский Красный Полумесяц строит лагеря для возвращающихся в Газу Палестинское общество Красного Полумесяца возводит лагеря для размещения беженцев, возвращающихся в центральные и северные районы сектора Газа.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 07:14
Палестинский Красный Полумесяц строит лагеря для возвращающихся в Газу

Палестинское общество Красного Полумесяца возводит лагеря для размещения беженцев, возвращающихся в центральные и северные районы сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в X.

"Лагеря временного проживания возводятся в городе Газа и других северных районах анклава. Там планируется разместить тех, кто пострадал из-за войны и потерял жилье", - указывается в публикации.

До этого организация открыла первый полевой госпиталь в Газе.

Ранее король Иордании Абдалла II заявил по итогам встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, что выступает за необходимость восстановления сектора Газа после военных действий без перемещения жителей этого палестинского анклава.

Позднее в иорданском МИД уточнили, что арабские страны готовы предоставить альтернативу плану Трампа по сектору Газа, которая предусматривает восстановление палестинского анклава без перемещения его населения.

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