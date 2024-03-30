Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта

26 сотрудников палестинское общество Красного Полумесяца погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

26 сотрудников палестинское общество Красного Полумесяца погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом организация сообщила в соцсетях.

"С начала войны в Газе мы потеряли 26 членов наших команд, в том числе 15 человек, которые были атакованы израильскими силами, когда выполняли свои гуманитарные обязанности и носили находящуюся под защитой эмблему Красного Полумесяца", - говорится в сообщении.

Ранее Палестинское общество Красного полумесяца сообщало, что по меньшей мере 364 медицинских работника погибли с начала нового витка конфликта в секторе Газа.