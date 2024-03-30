О нас

Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта

Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта 26 сотрудников палестинское общество Красного Полумесяца погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
30 марта 2024 г. 09:24
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта

26 сотрудников палестинское общество Красного Полумесяца погибли с начала эскалации конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом организация сообщила в соцсетях.

"С начала войны в Газе мы потеряли 26 членов наших команд, в том числе 15 человек, которые были атакованы израильскими силами, когда выполняли свои гуманитарные обязанности и носили находящуюся под защитой эмблему Красного Полумесяца", - говорится в сообщении.

Ранее Палестинское общество Красного полумесяца сообщало, что по меньшей мере 364 медицинских работника погибли с начала нового витка конфликта в секторе Газа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Palestinian Red Crescent says 26 staff killed in conflict

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi