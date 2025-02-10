Палестинский Красный Полумесяц открыл первый полевой госпиталь в городе Газа

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) открыло первый полевой госпиталь в городе Газа.

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) открыло первый полевой госпиталь в городе Газа.

Как передает Report , об этом сообщается в заявлении организации на странице в соцсети X.

"Сотрудники Палестинского Красного Полумесяца завершили все подготовительные работы в новом полевом госпитале, <…> расположенном в городе Газа, в районе Аль-Сарайя. Этот госпиталь стал первым медицинским учреждением города, где будут работать сразу несколько медицинских отделений, включая операционное, инкубационное и рентгенологическое, а также реанимация, отделение неотложной помощи и приемный покой", - указано в сообщении PRCS.

Также в организации сообщили, что, помимо жителей Газы, новый госпиталь примет пациентов и персонал больницы "Аль-Кудс", расположенной на севере палестинского анклава.