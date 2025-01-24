Палестинских заключенных могут депортировать в Алжир, Тунис и Турцию

Алжир, Тунис и Турция готовы принять заключенных, которых после освобождения из израильских тюрем в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа могут депортировать из Палестины.

Алжир, Тунис и Турция готовы принять заключенных, которых после освобождения из израильских тюрем в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа могут депортировать из Палестины.

Как передает Report , с таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По данным его источника в палестинском движении ФАТХ, эти государства дали "предварительное согласие на прием заключенных, которых могут выслать с палестинских территорий". О ком именно из заключенных идет речь и когда они должны выйти на свободу, источник не уточнил.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что Израиль ведет переговоры с посредниками по вопросам высылки из сектора Газа видных палестинских деятелей, в том числе младшего брата убитого в октябре 2024 года лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара - Мухаммеда, - и нескольких заключенных, которых планируется отпустить из тюрем в рамках сделки о прекращении огня в анклаве.

Израильские власти, утверждали тогда источники телеканала, настаивают на том, чтобы покинувшие Газу не могли вернуться туда на протяжении по меньшей мере пяти лет. Согласились ли посредники на эти условия, официально не сообщалось.