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Освобождение палестинских заключенных ожидается сегодня

Освобождение палестинских заключенных ожидается сегодня Палестинские заключенные, которые должны были быть освобождены из израильских тюрем в обмен на возвращение израильских заложников, выйдут на свободу в 17:00 30 января.
Другие страны
30 января 2025 г. 17:59
Освобождение палестинских заключенных ожидается сегодня

Палестинские заключенные, которые должны были быть освобождены из израильских тюрем в обмен на возвращение израильских заложников, выйдут на свободу в 17:00 30 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил информационный офис по делам заключенных.

"После переговоров с посредниками было решено, что заключенные будут освобождены в 17:00 по местному времени", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале офиса.

Ранее сегодня сообщалось о том, что они будут освобождены 31 января.

17.26

Палестинские заключенные будут освобождены из тюрем Израиля в 05:00 по местному времени 31 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Офису по делам палестинских заключенных.

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Версия на азербайджанском языке Fələstinli məhbusların bu gün azad edilməsi gözlənilir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Palestinian prisoners to be released from Israeli prisons on January 31

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