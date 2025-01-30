Освобождение палестинских заключенных ожидается сегодня

Палестинские заключенные, которые должны были быть освобождены из израильских тюрем в обмен на возвращение израильских заложников, выйдут на свободу в 17:00 30 января.

Палестинские заключенные, которые должны были быть освобождены из израильских тюрем в обмен на возвращение израильских заложников, выйдут на свободу в 17:00 30 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил информационный офис по делам заключенных.

"После переговоров с посредниками было решено, что заключенные будут освобождены в 17:00 по местному времени", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале офиса.

Ранее сегодня сообщалось о том, что они будут освобождены 31 января.

17.26

Палестинские заключенные будут освобождены из тюрем Израиля в 05:00 по местному времени 31 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Офису по делам палестинских заключенных.