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Палестинские власти призвали ХАМАС отпустить заложников

Палестинские власти призвали ХАМАС отпустить заложников Палестинские власти призвали ХАМАС отпустить заложников.
Другие страны
16 октября 2023 г. 22:47
Палестинские власти призвали ХАМАС отпустить заложников

Палестинские власти призвали ХАМАС отпустить заложников.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"[Президент Палестины] Махмуд Аббас уже объявил в заявлении об остановке войны, чтобы помощь пошла, и вода, и электричество и чтобы ХАМАС вернули мирных людей, которых они брали [в заложники], в том числе чтобы и Израиль тоже освободил мирных людей. Я думаю, что сейчас работают там и Катар, и египтяне, и палестинская власть, американская тоже, все работают над этим вариантом, - сказал он. - Самое главное сейчас - остановить войну и дать людям жить по-человечески, вернуть мирных людей, которых брали [в заложники] ХАМАС и Израиль".

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