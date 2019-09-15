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Палестинская группировка заявила о сбитом израильском дроне

Палестинская группировка заявила о сбитом израильском дроне

Одна из действующих в секторе Газа палестинских группировок заявила, что её бойцы сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Израиля.

Как передаёт Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что беспилотник мог на самом деле принадлежать другой палестинской группировке из сектора Газа.

Также сообщается, что израильское Министерство обороны не стало комментировать инцидент.

Ранее 30 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа.

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