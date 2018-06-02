Палестинка погибла в ходе столкновений жителей Газы с армией Израиля

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Скончалась молодая жительница Палестины, раненная в ходе столкновений жителей сектора Газа с израильской армией в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.

"(В пятницу) 21-летная молодая палестинка погибла, 100 палестинцев получили различные ранения сегодня в столкновениях с израильской армией, в том числе 40 человек получили пулевые ранения", — сказал аль-Кидра.

Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.