​Палестинец умер от ран, полученных от огня израильских силовиков

Палестинец скончался от ранений, которые он получил на прошлой неделе от огня израильских силовиков, обвинивших молодого человека в попытке напасть на них с ножом, сообщили местные медики.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", в пресс-релизе палестинского министерства здравоохранения сказано, что 20-летний Омар Юнис умер в израильской больнице, куда его доставили после инцидента.

Израильская полиция сообщала, что в позапрошлую субботу, 20 апреля, палестинец, скрываясь от погони, попытался проникнуть в перегородившую ему дорогу служебную машину и ударить ножом водителя. Тот обезвредил его ответным огнем, со стороны израильтян пострадавших не было.