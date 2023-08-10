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Палестинец погиб при столкновении с израильскими силовиками на Западном берегу Иордана

Палестинец погиб при столкновении с израильскими силовиками на Западном берегу Иордана Один палестинец погиб в результате столкновений с израильскими силовиками к западу от города Наблус на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
10 августа 2023 г. 15:38
Палестинец погиб при столкновении с израильскими силовиками на Западном берегу Иордана

Один палестинец погиб в результате столкновений с израильскими силовиками к западу от города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав Палестины на странице в Facebook.

Согласно заявлению ведомства, мужчина получил два огнестрельных ранения "во время израильской агрессии в населенном пункте Завата к западу от Наблуса". По информации агентства WAFA, израильские силовики утром в четверг начали в этом городе операцию по задержанию подозреваемых, по версии Израиля, в террористической деятельности. Местные жители оказали сопротивление, в результате чего произошли столкновения.

По данным Минздрава Палестины, с начала года в результате израильской агрессии, в основном на Западном берегу, погибли более 200 палестинцев.

Службы безопасности Израиля с 10 апреля 2022 года проводят практически ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.

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