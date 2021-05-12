Палестинцы выпустили по израильскому городу более 100 ракет

"Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа

"Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ХАМАС.

"Сейчас было выпущено 100 ракет по Беэр-Шева в ответ на возобновление ударов врага по высотным жилым зданиям. Далее будет масштабней", - отмечается в заявлении.

В свою очередь израильская армия возобновила удары по важным военным объектам радикалов в секторе Газа. По данным радио "Аль-Акса", палестинские машины скорой помощи доставили в больницу в районе Тель-Хава тела трех убитых и четырех раненых в результате ударов израильской авиации.