Палестинцы подожгли рождественскую елку на Западном берегу Иордана

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ На Западном берегу реки Иордан арестованы двое палестинцев, подозреваемых в поджоге рождественской елки в христианской деревне Забабде в районе города Дженин, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

Палестинские службы безопасности задержали поджигателей. Также сообщается, что их подозревают в связях с экстремистскими группировками.

Агентство отмечает, что в ходе спецоперации в Вифлееме задержаны 10 исламистов-радикалов.

Ранее стало известно, что санта-клаусы из Палестины подрались с израильскими военными.