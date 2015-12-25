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    Палестинцы подожгли рождественскую елку на Западном берегу Иордана

    В ходе спецоперации в Вифлееме задержаны 10 исламистов-радикалов.

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ На Западном берегу реки Иордан арестованы двое палестинцев, подозреваемых в поджоге рождественской елки в христианской деревне Забабде в районе города Дженин, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

    Палестинские службы безопасности задержали поджигателей. Также сообщается, что их подозревают в связях с экстремистскими группировками.

    Агентство отмечает, что в ходе спецоперации в Вифлееме задержаны 10 исламистов-радикалов.

    Ранее стало известно, что санта-клаусы из Палестины подрались с израильскими военными.

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