Палестинцы из Газы за последние дни запустили более 580 ракет в сторону Израиля

Боевики из группировки "Исламский Джихад" с пятницы запустили более 580 ракет в сторону Израиля.

Боевики из группировки "Исламский Джихад" с пятницы запустили более 580 ракет в сторону Израиля.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в воскресенье The Jerusalem Post, ссылаясь на израильскую армию.

При этом 450-470 ракет достигли израильской территории, а 120 рухнули еще в секторе Газа.

В случаях, когда выпущенные ракеты представляют угрозу для населенных пунктов, их сбивает система ПРО Армии обороны Израиля. Успешными за последние дни оказались 97% попыток перехвата палестинских ракет. Некоторые ракеты все же разорвались в районе израильских населенных пунктов. Сообщений о жертвах не поступало.