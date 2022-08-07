О нас

Палестинцы из Газы за последние дни запустили более 580 ракет в сторону Израиля

Палестинцы из Газы за последние дни запустили более 580 ракет в сторону Израиля Боевики из группировки "Исламский Джихад" с пятницы запустили более 580 ракет в сторону Израиля.
Другие страны
7 августа 2022 г. 17:36
Палестинцы из Газы за последние дни запустили более 580 ракет в сторону Израиля

Боевики из группировки "Исламский Джихад" с пятницы запустили более 580 ракет в сторону Израиля.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в воскресенье The Jerusalem Post, ссылаясь на израильскую армию.

При этом 450-470 ракет достигли израильской территории, а 120 рухнули еще в секторе Газа.

В случаях, когда выпущенные ракеты представляют угрозу для населенных пунктов, их сбивает система ПРО Армии обороны Израиля. Успешными за последние дни оказались 97% попыток перехвата палестинских ракет. Некоторые ракеты все же разорвались в районе израильских населенных пунктов. Сообщений о жертвах не поступало.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IDF says 580 rockets fired at Israel from Gaza since Friday
Версия на азербайджанском языке Qəzza zolağından İsrailə 580-dən çox raket atılıb

Самое важное

Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
ФотоВоеннослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
5 августа 2022 г. 20:56
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 14:34
В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
ФотоВ Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
5 августа 2022 г. 13:20
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
5 августа 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi