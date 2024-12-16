Палестина запросила у США военную помощь для борьбы с боевиками в Дженине

Палестинская администрация обратилась за помощью к США для проведения операции по восстановлению контроля над городом Дженин и его лагерем беженцев.

Палестинская администрация обратилась за помощью к США для проведения операции по восстановлению контроля над городом Дженин и его лагерем беженцев.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает портал Axios.

По сведениям его источников, палестинская администрация передала координатору по безопасности США Майку Фенцелю список оборудования и боеприпасов, в которых срочно нуждаются палестинские силы безопасности.

Axios напомнил, что любая военная помощь Палестинской администрации может быть оказана только с одобрения Израиля.

Отмечается, что официальные лица администрации президента США Джо Байдена попросили израильтян одобрить срочную поставку боеприпасов, касок, бронежилетов, радиостанций, приборов ночного видения, костюмов для обезвреживания взрывчатых веществ и бронированных автомобилей.

Официальные лица Палестины и США заявили, что палестинское руководство начало операцию в Дженине из-за опасений, что боевики, осмелевшие после того, как вооруженные повстанцы взяли под свой контроль Сирию, могут попытаться свергнуть Палестинскую администрацию.