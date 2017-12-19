Палестина запросила проведение экстренной сессии ГА ООН

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Палестина запросила проведение экстренной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН после того, как США в ходе голосования в Совбезе наложили вето на проект резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

На рассмотрение членов ГА ООН будет вынесен проект резолюции. Как ожидается, Генассамблея проведет голосование по документу в ближайшие недели.

Ранее 18 декабря США использовали право вето, чтобы заблокировать предложенный Египтом проект резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Все остальные члены СБ ООН поддержали этот документ.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и разместить там посольство США. Это решение осудили многие исламские и европейские страны.