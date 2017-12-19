Палестина выступает за пересмотр соглашения с Израилем, заключенного в Осло

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Палестина выступает за пересмотр палестино-израильского соглашения, заключенного в 1993-1994 годах в Осло.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник президента Палестины Набиль Шаат.

"Необходимо пересмотреть соглашения Осло. Мы не говорим об отмене соглашения, но очень многие аспекты соглашения израильтяне не выполняют. И это требует от нас принятия определенных шагов в ответ на их шаги… Мы просим международное сообщество позволить нам пересмотреть эти соглашения, потому что израильтяне не выполняют и нарушают его. Мы не отменяем соглашение, просто требуем пересмотра", - сказал Шаат на пресс-конференции в Москве.