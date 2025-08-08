Палестина требует экстренного заседания Совбеза ООН из-за угрозы военной операции Израиля

Палестина вместе с рядом других стран направила запрос на немедленный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить, по их мнению, готовящуюся крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа.

Палестина вместе с рядом других стран направила запрос на немедленный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить, по их мнению, готовящуюся крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа.

Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

По его словам, несколько государств настаивают на проведении заседания уже 9 августа.

Главная цель заседания - предотвратить эскалацию со стороны Израиля. Палестинский представитель выразил надежду, что международному сообществу удастся избежать "безответственных и опасных планов", которые, по его мнению, вынашивает израильское руководство во главе с премьер-министром Нетаньяху.