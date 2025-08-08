О нас

Палестина требует экстренного заседания Совбеза ООН из-за угрозы военной операции Израиля

Палестина требует экстренного заседания Совбеза ООН из-за угрозы военной операции Израиля Палестина вместе с рядом других стран направила запрос на немедленный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить, по их мнению, готовящуюся крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа.
Другие страны
8 августа 2025 г. 20:23
Палестина требует экстренного заседания Совбеза ООН из-за угрозы военной операции Израиля

Палестина вместе с рядом других стран направила запрос на немедленный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить, по их мнению, готовящуюся крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа.

Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

По его словам, несколько государств настаивают на проведении заседания уже 9 августа.

Главная цель заседания - предотвратить эскалацию со стороны Израиля. Палестинский представитель выразил надежду, что международному сообществу удастся избежать "безответственных и опасных планов", которые, по его мнению, вынашивает израильское руководство во главе с премьер-министром Нетаньяху.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fələstin İsrailin hərbi əməliyyatı təhlükəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını tələb edir

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi