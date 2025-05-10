О нас

Палестина считает план Трампа по Газе неприемлемым

Палестина считает план Трампа по Газе неприемлемым Палестинская национальная администрация (ПНА) с крайним неодобрением относится к плану президента США Дональда Трампа по благоустройству сектора Газа.
Другие страны
10 мая 2025 г. 21:43
Палестина считает план Трампа по Газе неприемлемым

Палестинская национальная администрация (ПНА) с крайним неодобрением относится к плану президента США Дональда Трампа по благоустройству сектора Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава ПНА и президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, трансляцию которой вел телеканал "Россия-24".

"Мы выступаем против выселения палестинцев за пределы их территорий и не хотим, чтобы в Газе создавали "ближневосточную Ривьеру", - мы считаем этот план неприемлемым, поэтому отвергли его", - подчеркнул Аббас.

Лидер ПНА отметил, что власти Палестины также выступают резко против идеи передать Газу под контроль американской администрации. "Ни американцы, ни другие иностранцы не имеют права управлять сектором Газа - это должна делать только ПНА, и мы проинформировали администрацию США о нашей позиции по данному вопросу", - указал он.

Отметим, что дискуссия о возможном переселении палестинцев из Газы началась после того, как в феврале президент США объявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей анклава, потерявших крышу над головой в результате боевых действий, упомянув в этом контексте Египет и Иорданию. По словам Трампа, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами анклава.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

При ударе дрона по тюрьме в Судане погибли 20, пострадали 50 человек
При ударе дрона по тюрьме в Судане погибли 20, пострадали 50 человек
10 мая 2025 г. 22:11
Устроившие бунт в клинике для преступников в ФРГ сдались полиции
Устроившие бунт в клинике для преступников в ФРГ сдались полиции
10 мая 2025 г. 21:21
СМИ: Европа не сможет обеспечить Украину оружием без США
СМИ: Европа не сможет обеспечить Украину оружием без США
10 мая 2025 г. 20:52
Аббас: Палестина стремится достичь перемирия в Газе
Аббас: Палестина стремится достичь перемирия в Газе
10 мая 2025 г. 20:32
Стармер: Если Россия проигнорирует наш призыв к перемирию мы многократно увеличим военную помощь Украине
Стармер: Если Россия проигнорирует наш призыв к перемирию мы многократно увеличим военную помощь Украине
10 мая 2025 г. 18:27
Келлог: 30-дневное перемирие между РФ и Украиной станет началом конца войны
Келлог: 30-дневное перемирие между РФ и Украиной станет началом конца войны
10 мая 2025 г. 17:51
В Кремле считают конфронтационными заявления ЕС в отношении России
В Кремле считают конфронтационными заявления ЕС в отношении России
10 мая 2025 г. 17:44
Макрон рассказал о планах по формированию военного контингента в Украине
Макрон рассказал о планах по формированию военного контингента в Украине
10 мая 2025 г. 17:21
Зеленский негативно отозвался о предложении создать буферную зону в 15 км в прифронтовой зоне
Зеленский негативно отозвался о предложении создать буферную зону в 15 км в прифронтовой зоне
10 мая 2025 г. 17:12
СМИ: Уиткофф передаст Путину список из 22 предложений по урегулированию конфликта в Украине
СМИ: Уиткофф передаст Путину список из 22 предложений по урегулированию конфликта в Украине
10 мая 2025 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi