Палестина считает план Трампа по Газе неприемлемым

Палестинская национальная администрация (ПНА) с крайним неодобрением относится к плану президента США Дональда Трампа по благоустройству сектора Газа.

Палестинская национальная администрация (ПНА) с крайним неодобрением относится к плану президента США Дональда Трампа по благоустройству сектора Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава ПНА и президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, трансляцию которой вел телеканал "Россия-24".

"Мы выступаем против выселения палестинцев за пределы их территорий и не хотим, чтобы в Газе создавали "ближневосточную Ривьеру", - мы считаем этот план неприемлемым, поэтому отвергли его", - подчеркнул Аббас.

Лидер ПНА отметил, что власти Палестины также выступают резко против идеи передать Газу под контроль американской администрации. "Ни американцы, ни другие иностранцы не имеют права управлять сектором Газа - это должна делать только ПНА, и мы проинформировали администрацию США о нашей позиции по данному вопросу", - указал он.

Отметим, что дискуссия о возможном переселении палестинцев из Газы началась после того, как в феврале президент США объявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей анклава, потерявших крышу над головой в результате боевых действий, упомянув в этом контексте Египет и Иорданию. По словам Трампа, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами анклава.