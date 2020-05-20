​Палестина расторгла все соглашения с Израилем и США

Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.

Как передает Report, об этом в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира" заявил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

"Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашений с правительствами США и Израиля, включая те что связанные с безопасностью", - сказал Аббас.

Палестинский лидер призвал с сегодняшнего дня Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом, как "оккупационная сила на оккупированной территории Палестины".