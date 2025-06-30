Палестина работает с США и Саудовской Аравией ради достижения мира

Палестинские власти работают вместе с президентом США Дональдом Трампом, Саудовской Аравией и партнерами в регионе ради достижения мира.

Палестинские власти работают вместе с президентом США Дональдом Трампом, Саудовской Аравией и партнерами в регионе ради достижения мира.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом заявил заместитель постоянного наблюдателя от Палестины при ООН Маджед Бамия на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы работаем с президентом Трампом, Саудовской Аравией и нашими партнерами в регионе ради достижения мира. Путем к достижению мира является урегулирование по принципу двух государств. Без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года решения конфликта не существует. Мы имеем право создать свое независимое государство, и мы отвергаем перемещение нашего народа", - приводит слова дипломата катарский

"Мы хотим, чтобы на Ближнем Востоке воцарились мир и справедливость. Безопасность Израиля не будет обеспечена за счет крови палестинцев", - продолжал Бамия, отметив "необходимость уважать человеческое достоинство палестинцев".

По словам дипломата, "необходимо выполнить резолюции ООН и достичь прекращения огня в Газе". "В секторе Газа должно действовать палестинское правительство при международной поддержке, а Израиль препятствует этому", - подытожил он.